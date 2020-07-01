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وزير الخارجية الألماني : معا سنجعل أوروبا قوية مرة أخرى

02:05 م الأربعاء 01 يوليه 2020
وزير الخارجية الألماني : معا سنجعل أوروبا قوية مرة أخرى

وزير الخارجية الألماني هيكو ماس

برلين- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في مستهل رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، "' معا سنجعل أوروبا قوية مرة أخرى "هذا هو هدفنا مع تولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم 1 يوليو.

وأضاف ماس ، في تصريحات صحفية اليوم ، لقد أصاب الوباء بعض دول الاتحاد الأوروبي بشكل أقوى من غيرها لكن العواقب الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على كل أوروبا لذلك ، لذا السبيل الوحيد للخروج من الأزمة أن نتحد معا ، لافتا إلى أن هذا يتطلب جهودا كبيرة وقرارات صعبة منا جميعا.

وأضاف أن بلاده تريد أن تكون المحرك والوسيط الرئيسي لمجلس الاتحاد الأوروبي ، لاسيما فى نهاية المطاف ستكون مهمتنا بناء الجسور وإيجاد الحلول التي ستفيد الجميع في أوروبا .

وتابع بالنسبة لي فانا أرى أن الأزمة كشفت بوضوح نقاط القوة في أوروبا وهى التضامن والقدرة على المواجهة والتعاون المشترك والضمان الاجتماعي.

واكد وزير الخارجية الألماني على أن لم تكن هناك منطقة في العالم تدعم بعضها البعض مثلنا في أوروبا ولا أحد أظهر الدعم والتضامن لمواطنيهم خلال الأزمة بشكل جيد مثل أوروبا وشدد على إن التضامن هو في صميم أساسيات أوروبا، ونريد أن نبني على هذه القوة .

واكد ماس بقوله يجب أن نكون قادرين على العمل بشكل مستقل وأن نسير على طريقتنا الخاصة وأن نكون قادرين على تشكيل جيوسياسي.

وأضاف من أجل إحداث فرق عالمي مبنى على القيم والمبادئ الراسخه، من الضروري أن نضع أنفسنا بشكل أفضل في القضايا المهمة استراتيجياً للمستقبل كتغير المناخ ، الهجرة الغير شرعية، سيادة القانون والرقمنة.

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هيكو ماس ألمانيا الاتحاد الأوروبي أوروبا

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