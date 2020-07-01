مع تسجيل مئات الإصابات يوميا.. جاكرتا تتراجع عن رفع "إغلاق كورونا"

جاكرتا- (د ب أ):

مددت العاصمة الإندونيسية جاكرتا الفترة الانتقالية للخروج من الإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين، حيث واصلت المدينة تسجيل مئات من حالات الإصابة بفيروس كورونا يوميا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن محافظ جاكرتا أنيس باسويدان قوله اليوم الأربعاء إن السلطات سوف تعزز مراقبة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في 300 سوق تقليدي وخدمات النقل العام لوقف تفشي الوباء.

وقال إن المدارس ودور السينما وأماكن الترفيه العامة الأخرى سوف تظل مغلقة في المدينة التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أن العاصمة الإندونيسية سجلت 217 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد بين 34 إقليما في البلاد.

ووصل إجمالي حالات الإصابة إلى 11,637 منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة في المدينة في أوائلمارس، كما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس إلى 632 حالة في جاكرتا، وهو ما يمثل أكثر من 20% من الإجمالي على مستوى إندونيسيا.

وأصبحت جاكرتا أول مدينة كبيرة في البلاد تخفف قيود التنقل من خلال السماح لمتاجر البيع بالتجزئة والمطاعم ومراكز التسوق ودور العبادة بالعمل بطاقة محدودة كجزء من جهود إنعاش أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وكان الهدف من الفترة الانتقالية لشهر واحد اختبار مدى استعداد المدينة قبل أن ترفع السلطات القيود المتبقية.

وسجلت إندونيسيا، صاحبة أكبر عدد من حالات الإصابة والوفاة في جنوب شرق آسيا، 1385 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 57,770 حالة إصابة وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد الوفيات قفز إلى 2934 حالة.

وقال باسويدان إن جاكرتا سوف تعيد تقييم وضع الوباء في غضون أسبوعين قبل أن تقرر ما إذا كانت ستواصل القيود، وحث الناس على الالتزام بالبروتوكولات الصحية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.