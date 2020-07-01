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تقرير: شركة "العال" الإسرائيلية توقفت عن الطيران

01:39 م الأربعاء 01 يوليه 2020
تقرير: شركة "العال" الإسرائيلية توقفت عن الطيران

شركة طيران العال الإسرائيلية

تل أبيب- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري، الأربعاء، بأن شركة "العال" الإسرائيلية للطيران قد "توقفت عن الطيران".

ونقلت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية- عن مصادر لم تسمها- إن جونين أوسيسكين الرئيس التنفيذي للشركة أمر بعودة كافة طائرات الشركة الموجودة في الخارج، وذلك بهدف "وقف النشاط بالكامل".

وذكرت الصحيفة أنه يبدو أن الشركة لا تخطط لتشغيل رحلات شحن أو رحلات ركاب خاصة إلى وجهات معينة.

وأعلنت الشركة بالفعل أنه سيتم وقف رحلات الركاب المجدولة حتى 31 تموز/يوليو.

وأعلنت الشركة مساء أمس الثلاثاء تسجيل خسائر بـ140 مليون دولار في الربع الأول.

وتسعى الشركة إلى ضخ مبلغ نقدي قدره 400 مليون دولار، وتجري مفاوضات على صيغتين محتملين: الحصول على المبلغ بالكامل كقرض تضمن الدول أغلبه، أو الحصول على قرض مضمون من الدولة بقيمة 250 مليون دولار وعرض أسهم بقيمة 150 مليون دولار بدعم من الدولة أيضا.

واتهم طيارو الشركة الإدارة باتخاذ قرار التوقف للضغط على الحكومة لدعم الشركة.

ومعظم طياري الشركة، مثلهم مثل 5800 من أصل 6300 موظف في الشركة، هم حاليا في إجازة بدون أجر. ويعمل حاليا 110 فقط من بين 650 طيارا في الشركة.

شركة طيران العال الإسرائيلية توقف عن الطيران إسرائيل

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