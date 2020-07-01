الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: قانون الأمن القومي يعزز مبدأ "دولة واحدة ونظامان"

بكين- (أ ش أ):

قالت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام"، إن قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن القومي في المنطقة، يظهر التزام الحكومة المركزية بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" ودرجة عالية من الثقة في المنطقة.

وأضافت لام - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء - أن سن القانون على مستوى الدولة، يظهر أن الحكومة المركزية مصرة على استعادة الاستقرار في هونج كونج بعد زيادة أعمال العنف والشغب منذ يونيو العام الماضي، وحماية الأغلبية العظمى من سكان المنطقة الملتزمين بالقانون من الأقلية التي تحاول تقويض الأمن الوطني.

وتابعت لام، أن القانون يظهر أيضا أن الحكومة المركزية مصرة على حماية وتحسين مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، والمبدأ الأساسي لاستقرار ورخاء المنطقة الإدارية الخاصة منذ تأسيسها قبل 23 عاما.

وأشارت لام، إلى أن ثقة الحكومة المركزية العالية في هونج كونج انعكست في نص القانون على أن المنطقة تتحمل المسؤولية الأساسية في تطبيق القانون القومي هناك، وأن حكومة المنطقة ستبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولية تطبيق القانون في هونج كونج، من أجل ضمان تحقيق الأهداف التشريعية للقانون والنجاح المستمر لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" وضمان الرخاء والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.