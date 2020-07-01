حفل "وداع " لفيروس كورونا في التشيك
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
براغ- (بي بي سي):
أقام المواطنون فى جمهورية التشيك حفل وداع رمزي لفيروس كورونا المستجد.
واجتمع الآلاف على طاولة بطول 500 متر على جسر تشارلز في العاصمة براغ لتبادل الطعام والمشروبات التي أحضروها من المنزل.
وتم تشجيع الحضور على الاختلاط بجيرانهم دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.
وسجلت التشيك أقل من 12 ألف حالة إصابة وتوفي حوالي 350 شخصا، بين عدد سكانها البالغ 10 ملايين نسمة.
وقال منظم الحدث إن الاحتفال أصبح ممكنا بسبب نقص السائحين في المدينة.
وفي الأسبوع الماضي، سمحت الحكومة بالتجمعات العامة لما يصل إلى 1000 شخص.
ويمكن الآن فتح حمامات السباحة والمتاحف وحدائق الحيوان والقلاع بدون قيود على عدد الزوار.
كما تم السماح للمطاعم والحانات بتقديم خدماتها فى الداخل للمواطنين قبل شهر من الآن. وطبقت التشيك في مارس وأبريل إجراءات إغلاق صارمة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
68311
عدد المصابين
-
18460
عدد المتعافين
-
2953
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10523115
عدد المصابين
-
5734725
عدد المتعافين
-
511245
عدد الوفيات
إعلان