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حفل "وداع " لفيروس كورونا في التشيك

01:13 م الأربعاء 01 يوليه 2020
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براغ- (بي بي سي):

أقام المواطنون فى جمهورية التشيك حفل وداع رمزي لفيروس كورونا المستجد.

واجتمع الآلاف على طاولة بطول 500 متر على جسر تشارلز في العاصمة براغ لتبادل الطعام والمشروبات التي أحضروها من المنزل.

وتم تشجيع الحضور على الاختلاط بجيرانهم دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وسجلت التشيك أقل من 12 ألف حالة إصابة وتوفي حوالي 350 شخصا، بين عدد سكانها البالغ 10 ملايين نسمة.

وقال منظم الحدث إن الاحتفال أصبح ممكنا بسبب نقص السائحين في المدينة.

وفي الأسبوع الماضي، سمحت الحكومة بالتجمعات العامة لما يصل إلى 1000 شخص.

ويمكن الآن فتح حمامات السباحة والمتاحف وحدائق الحيوان والقلاع بدون قيود على عدد الزوار.

كما تم السماح للمطاعم والحانات بتقديم خدماتها فى الداخل للمواطنين قبل شهر من الآن. وطبقت التشيك في مارس وأبريل إجراءات إغلاق صارمة.

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