مساجد الإمارات تستقبل المصلين بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

دبي- (بي بي سي):

تبدأ اليوم في الإمارات المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشددت السلطات على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات الخمس مع استثناء صلاة الجمعة التي ستبقى معلقة حتى إشعار آخر.

وقد تم تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية للمساجد بحيث لا تتجاوز 30%.

وسجلت الإمارات نحو 50 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس بينما بلغت حصيلة الوفيات 315.