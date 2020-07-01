مقتل وإصابة 3 من قادة طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

أعلنت قوات الأمن الأفغانية مقتل وإصابة 5 عناصر من حركة طالبان من بينهم 3 من كبار قادتهم المحليين في إقليم فارياب شمال أفغانستان.

وأفاد فيلق شاهين 209 الأفغاني في بيان -أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء- بأن مسلحي طالبان شنوا هجوما على مواقع أمنية للقوات الأفغانية في مقاطعة قيصر بالإقليم.

وأضاف البيان أنه أثناء اشتباك مسلحي طالبان مع قوات الأمن، تمكنت القوات من قتل اثنين من قادتهم المحليين.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة مسلحين أخرين من طالبان، من بينهم مولوي إسماعيل أحد قادة الحركة المحليين.

ومن ناحية أخرى، قال فيلق شاهين 209 أن أحد عناصر طالبان قتل بينما كان يزرع عبوة ناسفة في منطقة غارزيوان في فارياب.

ولم تعلق طالبان على الحادثين حتى الآن.