أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

مقتل وإصابة 3 من قادة طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان

11:20 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
مقتل وإصابة 3 من قادة طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن شمال أفغانستان

حركة طالبان - ارشيفية

كابول- (أ ش أ):

أعلنت قوات الأمن الأفغانية مقتل وإصابة 5 عناصر من حركة طالبان من بينهم 3 من كبار قادتهم المحليين في إقليم فارياب شمال أفغانستان.

وأفاد فيلق شاهين 209 الأفغاني في بيان -أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء- بأن مسلحي طالبان شنوا هجوما على مواقع أمنية للقوات الأفغانية في مقاطعة قيصر بالإقليم.

وأضاف البيان أنه أثناء اشتباك مسلحي طالبان مع قوات الأمن، تمكنت القوات من قتل اثنين من قادتهم المحليين.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة مسلحين أخرين من طالبان، من بينهم مولوي إسماعيل أحد قادة الحركة المحليين.

ومن ناحية أخرى، قال فيلق شاهين 209 أن أحد عناصر طالبان قتل بينما كان يزرع عبوة ناسفة في منطقة غارزيوان في فارياب.

ولم تعلق طالبان على الحادثين حتى الآن.

هذا المحتوى من

حركة طالبان أفغانستان قوات الأمن الأفغانية

الخبر التالى:

في مقال بـ"يديعوت أحرونوت"..جونسون يحذر من الضم بصفته "صديقا لإسرائيل"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الكهرباء: من حق أي مواطن مخالف إصدار ممارسة أو ضبطية قضائية لتركيب العداد الكودي