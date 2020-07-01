شرطة هونج كونج تجري أول عملية اعتقال بموجب قانون الأمن القومي
هونج كونج - (د ب ا):
أجرت هونج كونج أول عملية اعتقال منذ دخول قانون الأمن القومي الجديد حيز التنفيذ، طبقا لما ذكرته شرطة هونج كونج.
وأضافت الشرطة أنها اعتقلت رجلا بسبب قيامه بحمل علم الاستقلال لهونج كونج مما يمثل انتهاكا للقانون الجديد الذي مررته بكين، والذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية.
وقالت شرطة هونج كونج في تغريدة لها "هذه أول عملية اعتقال منذ سريان القانون".
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