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بومبيو يحذر في اتصال مع طالبان من هجمات تستهدف الأمريكيين

08:53 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
بومبيو يحذر في اتصال مع طالبان من هجمات تستهدف الأمريكيين

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه تواصل مع كبير مفاوضي حركة طالبان الملا عبد الغني بارادار ليخبره بأن الولايات المتحدة تتوقع من الحركة التزامها بـ "عدم مهاجمة الأمريكيين"، وذلك عقب تواتر أنباء حول تقديم روسيا مكافآت مالية لمسلحين من طالبان لقتل الجنود الأمريكيين.
وكتب بومبيو في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي -نشرتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني- اليوم الأربعاء: "تحدثت أمس مع كبير مفاوضي طالبان للضغط على طالبان للوفاء بالتزامها بموجب اتفاق الولايات المتحدة مع الحركة والذي يتضمن عدم مهاجمة الأمريكيين".
وتأتي هذه المكالمة بعد صرخات من النواب وضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوضيح ما يعرفه حول هذا الشأن وكيف رد على تقارير المخابرات بأن الحكومة الروسية تقدم مكافآت مالية لمسلحين تابعين لحركة طالبان لقتل أعضاء قوات التحالف في أفغانستان.
وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية قد أفادت بأن المكافآت الروسية أدت إلى مقتل جنود أمريكيين، غير أن الحكومة الروسية نفت هذه المزاعم.
وقال سهيل شاهين متحدث باسم طالبان إن كبير المفاوضين الملا عبد الغني بارادار جدد تعهده بعدم توجيه ضربة للولايات المتحدة ونفى تلقي مقاتليها أي مكافآت روسية.
وأضاف شاهين في تغريدة على تويتر أن بارادار أخبر بومبيو بأن طالبان لا تسمح "لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الولايات المتحدة والدول الأخرى".
وتأتي مكالمة بومبيو بعد جهود الولايات المتحدة لتعزيز المفاوضات داخل أفغانستان بشأن اتفاق سلام من شأنه تطبيع دور طالبان في السياسة الأفغانية.

هذا المحتوى من

مايك بومبيو حركة طالبان عبد الغني بارادار الولايات المتحدة

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