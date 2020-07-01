فاوتشي يحذر من أن الولايات المتحدة قد تشهد 100 ألف إصابة يومياً بفيروس كورونا
واشنطن - (أ ش أ):
حذر أنتوني فاوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أن الزيادة اليومية الكبيرة في عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يمكن أن تصل إلى أكثر من الضعف أي قد تصل إلى 100 ألف، إذ استمرت الولايات المتحدة في المسار الخاطئ الذي تنتهجه في تعاملها مع أزمة كورونا، وفق ما أوردته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.
ويأتي تحذير فاوتشي العاجل في الوقت الذي تضرب فيه العديد من المجتمعات الأمريكية الفرامل بخصوص رفع الإغلاق بسبب المد المتصاعد للعدوى، إذ سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 44474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، وهو ثاني أعلى معدل إصابة منذ بداية الوباء.
وعرض أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية توقعاته القاتمة للجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، قائلاً لأعضاء المجلس إنه لا توجد منطقة في البلاد آمنة من عودة الفيروس.
وأضاف: "لا يمكنني التنبؤ بدقة، ولكن الأمر سيكون مقلقًا للغاية ... لأنه في حال تفشي الوباء في جزء واحد من البلاد، تبقى الأجزاء الأخرى معرّضة للخطر وإن كان وضعها جيّداً الآن".
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