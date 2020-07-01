طوكيو تسجل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا منذ رفع حالة الطوارئ
طوكيو - (أ ش أ):
سجلت حكومة طوكيو 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الحالات اليومية منذ رفع حالة الطوارئ في العاصمة منذ أكثر من شهر.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء أن ذلك يعد اليوم السادس على التوالي الذي أكدت فيه العاصمة اليابانية تسجيل أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا.
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