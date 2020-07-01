رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة على مر التاريخ لم تخذل شعبها
الخرطوم - (أ ش أ):
أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية، أن القوات المسلحة على مر التاريخ لم تخذل شعبها في يوم من الأيام، مشددا على أنه بما للقوات المسلحة من تاريخ طويل وعريق وقيم ووطنية عالية انحازت للثورة.
وقال الحسين - في فيديو نشرته صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس- "انحزنا إلى جانب الشعب وتغيير النظام، وكان ذلك تلبية لرغبات من كانوا أمام القيادة العامة".
وأضاف: "في هذه المحطة القوات المسلحة أدت ما عليها من واجب وثبتت البلاد، وأمنتها وخرجت بها كاملة إلى بر الأمان موحدة غير منقوصة".
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