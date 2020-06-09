فوتشي: خفض تكاليف إنتاج لقاح لكورونا ينفر شركات الأدوية
وكالات
وصف أنتوني فوتشي المستشار الصحي للبيت الأبيض مدير المعهد الأمريكي الوطني للحساسية والأمراض المعدية، جائحة كورونا المستجد بإنها أسوأ كابوس له.
وقال فوتشي خلال مؤتمر المنظمة الصحية للتقنية الحيوية اليوم، إننا بحاجة لأكثر من لقاح ضد وباء كورونا، مضيفًا: "إن الحكومة الفيدرالية يجب ألا تجبر شركات الأدوية على خفض تكاليف لقاحات وعلاجات كوفيد-١٩، وعليها تشجيع الأسعار العادلة، لأن تخفيض الأسعار سينفر الشركات".
وأضاف فوتشي: "لدي خبرة كبيرة على مر السنين في التعامل مع شركات الأدوية التي نحاول فيها تطوير اللقاحات".
الخبر التالى:الصحة العالمية: جائحة كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
36829
عدد المصابين
-
9786
عدد المتعافين
-
1306
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7268141
عدد المصابين
-
3580135
عدد المتعافين
-
411350
عدد الوفيات
إعلان