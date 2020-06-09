فوتشي: خفض تكاليف إنتاج لقاح لكورونا ينفر شركات الأدوية

وكالات

وصف أنتوني فوتشي المستشار الصحي للبيت الأبيض مدير المعهد الأمريكي الوطني للحساسية والأمراض المعدية، جائحة كورونا المستجد بإنها أسوأ كابوس له.

وقال فوتشي خلال مؤتمر المنظمة الصحية للتقنية الحيوية اليوم، إننا بحاجة لأكثر من لقاح ضد وباء كورونا، مضيفًا: "إن الحكومة الفيدرالية يجب ألا تجبر شركات الأدوية على خفض تكاليف لقاحات وعلاجات كوفيد-١٩، وعليها تشجيع الأسعار العادلة، لأن تخفيض الأسعار سينفر الشركات".

وأضاف فوتشي: ​​"لدي خبرة كبيرة على مر السنين في التعامل مع شركات الأدوية التي نحاول فيها تطوير اللقاحات".