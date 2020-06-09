الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

(وكالات):

دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزراء أوروبيون، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

وحث بوريل ووزراء الخارجية الألماني والفرنسي والإيطالي في بيان مشترك جميع الأطراف الليبية على وقف جميع العمليات القتالية فورا وإطلاق مفاوضات سلام بناءة، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

يذكر أن مصر أطلقت مؤخرا مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، لكن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج رفضت المبادرة، فيما رحبت روسيا والاتحاد الأوروبي وزعماء بعض الدول الأوروبية على حدة بالمبادرة المصرية.