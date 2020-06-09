أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

11:45 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

الاتحاد الأوروبي

(وكالات):

دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزراء أوروبيون، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

وحث بوريل ووزراء الخارجية الألماني والفرنسي والإيطالي في بيان مشترك جميع الأطراف الليبية على وقف جميع العمليات القتالية فورا وإطلاق مفاوضات سلام بناءة، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

يذكر أن مصر أطلقت مؤخرا مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا، لكن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج رفضت المبادرة، فيما رحبت روسيا والاتحاد الأوروبي وزعماء بعض الدول الأوروبية على حدة بالمبادرة المصرية.

الاتحاد الأوروبي ليبيا جوزيب بوريل وقف إطلاق النار

الخبر التالى:

الإمارات.. حلّ جديد لفحوصات كورونا "سريعة وعالية الدقة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ابتعدوا عن أشعة الشمس.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء