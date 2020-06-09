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موسكو تدعو واشنطن لتخفيف حدة اللهجة بشأن وجود تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الأمريكية

09:36 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
موسكو تدعو واشنطن لتخفيف حدة اللهجة بشأن وجود تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الأمريكية

سيرجي ريابكوف

موسكو - أ ش أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تدعو الولايات المتحدة للحد من وتيرة الخطاب حول وجود "تدخل" روسي مزعوم في العملية الانتخابية.

وقال ريابكوف، خلال مناقشة عبر الإنترنت حول العلاقات الروسية الأميركية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وأوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، "لقد نفينا وما زلنا ننفي الاتهامات بما يسمى بالتدخل"، مؤكدًا أهمية إيجاد فرصة للحوار.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في الـ25 من فبراير الماضي، أن واشنطن سترد في حال عرقلت روسيا أو دول أخرى العمليات الديمقراطية.

كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن موسكو تتوقع موجة جديدة من الاتهامات من جانب الولايات المتحدة بتدخل روسي مزعوم في حملة الانتخابات الأمريكية.

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