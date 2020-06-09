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تكريمًا له.. هيوستن الأمريكية تُحدد يوما باسم جورج فلويد

09:35 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
تكريمًا له.. هيوستن الأمريكية تُحدد يوما باسم جورج فلويد

جورج فلويد

وكالات

أعلن عمدة هيوستن الأمريكية سيلفستر تورنر، خلال مراسم جنازة جورج فلويد، اليوم، جعل يوم ٩ يونيو يوما لتكريم فلويد في المدينة.

وقال تورنر، في مراسم الجنازة، إن فكرة إطلاق اسم جورج على يوم دفنه في المدينة نوعا من التكريم له، متابعًا: "نحن نكرمه ليس لشخصه أو لأفعاله، لكن بنفسه الأخير الذي لفظه استطعنا أن نتنفس من بعده" في إشارة لعبارة "لا استطيع التنفس" التي قالها فلويد قبل وفاته التي اندلعت على إثرها احتحاجات واسعة في البلاد.

وتشهد البلاد احتحاجات واسعة بعد مقتل فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا قبل نحو أسبوعين اثناء اعتقاله على يد شرطي أبيض.

جورج فلويد عمدة هيوستن مدينة مينيابوليس

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