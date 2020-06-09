"عبدالناصر حيٌ في هتافاتهم".. احتجاجات في تونس ضد الإخوان والاستعمار التركي لليبيا (فيديو)

كتب - محمد صفوت:

نظم الاتحاد العام للشغل التونسي وهو أكبر تجمع نقابي في البلاد، مظاهرات ضد ما وصفه بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها المنظمة النقابية، إلى جانب إيقاف نقابيين من قطاع الصحة بالجهة وتسييس القضية، وندد الاتحاد بالاستعمار التركي لليبيا، ورفع شعارات مناهضة لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة (إخوان تونس).

وخلال المظاهرة، رفع المشاركون لافتات مناهضة للغنوشي وجماعته، والاستعمار التركي لليبيا، ومحاولة جر تونس إلى استغلال أراضيها منطلقا للتدخل التركي في ليبيا.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو للمظاهرة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" يظهر مشاركة الآلاف في الاحتجاج المناهض لإخوان تونس وزعيمهم وسياستهم في البلاد، حيث ردد المشاركون هتافات منها: "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"يا غنوشي يا حقير الاتحاد لن يستقيل" و"تونس حرة والإرهاب برة" و"يا عفاس يا جبان النقابي لا يهان".

وألقى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي كلمة أمام المحتجين، أكد خلالها أن الاحتجاج درسا لمن وصفهم بالجبناء الذين يشككون ويكفرون بتلك التحركات.

وطالب بالإفراج الفوري عن النقابيين الموقفين، ورد المتظاهرون بهتافات "الشعب يريد قضاء مستقل".

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وأعلن الاتحاد أنه يساند العدالة واستقلالية القضاء، وليس الضغط على القضاء كما تقوم حركة النهضة التونسية.

وأكد أن الشعب التونسي الذي قدم ضريبة الدم والشهداء يستطيع أن يميز بين من يبني ويشيد يدافع عن الحريات، ومن وصفهم بالغرباء عن تونس وتاريخها ونضالها.

وأشار إلى أنهم يمارسون الكذب والتضليل المستمر من منابرهم السياسية والإعلامية، ضد الشعب الذي عانى التهميش، فضلا عن جلبهم للاستعمار الذين يعلنون الولاء له علانية دون خجل.

وقال إنهم لا يقدرون إلا أن يكونوا وكلاء الاستعمار في تونس، لكن الشعب التونسي سيقاوم الاستعمار ويرفض تحويل تونس لقاعدة يستخدمها الاستعمار، في إشارة إلى التقارب بين النهضة وتركيا وسعي الأولى للتصديق على اتفاقيات موقعة بين البلدين رأها الشعب والساسة المعارضين بأنها استعمار تركي جديد.

ورد المحتجون على أمين عام الاتحاد، مرددين هتافات: "عبدالناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان" في إشارة لكلمة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.

وكان الاتحاد في صفاقس، أعلن في وقت سابق الدخول في إضراب يشمل جميع قطاعات النقل البري والبحري والحديدي والجوي في المنطقة، بعد توقيف نقابيين مطلع أبريل الماضي، على خلفية ما تعرف بقضية الاعتداء على نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال مارس الماضي.