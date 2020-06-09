79 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا والإجمالي يتجاوز 34 ألفًا
روما - أ ش أ
أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 79 حالة وفاة جديدة جراء وباء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و43 حالة.
وأوضحت البيانات، التي أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن العدد التراكمي للذين أصيبوا بالفيروس، بمن فيهم الموتى والمتعافون والحالات الحالية النشطة منذ تفشي الوباء، بعد تسجيل 283 حالة جديدة، يرتفع اليوم إلى 235 ألفا و561 حالة.
ولفتت إلى أن الإصابات انخفضت بمقدار 1858 مقارنة بالأمس، ليتراجع إجمالي الحالات الإيجابية النشطة المؤكدة إلى 32 ألفا و872 حالة .. مشيرة إلى أن العدد الكلي للمتعافين قفز إلى 168 ألفا و664 حالة.
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