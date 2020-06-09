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عمدة نيويورك: ستتم إعادة تسمية خمسة شوارع بـ"حياة السود مهمة"

09:16 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
عمدة نيويورك: ستتم إعادة تسمية خمسة شوارع بـ"حياة السود مهمة"

بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك

نيويورك - (د ب أ):

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو اليوم الثلاثاء إن مدينة نيويورك ستعيد تسمية خمسة من شوارعها باسم "حياة السود مهمة".

وقال إن الرسالة ستكتب أيضا على شوارع في "موقع حيوي" في كل الشوارع الخمسة. ستكون واحدة قرب قاعة المدينة في مانهاتن، وسيتم اختيار الأماكن الأخرى بواسطة مشاركين ونشطاء وقادة المدينة.

وقال دي بلاسيو "الأمر الذي سيكون واضحا- اسم الشارع وعلى الشوارع في مدينتنا، وهي الرسالة التي يجب أن تشعر بها الآن المدينة تماما تماما، وهذا الشعب أيضا، أن حياة السود مهمة".

وكانت عمدة واشنطن موريل براوزر قد قررت الأسبوع الماضي إعادة تسمية المنطقة الموجودة خارج البيت الأبيض "ساحة حياة السود مهمة" وسمحت بكتابة الكلمات بحروف صفراء ضخمة على أرضية الشوارع القريبة.

بيل دي بلاسيو نيويورك الولايات المتحدة العنصرية

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