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الجزائر: نرحب بكل المبادرات الهادفة لحقن دماء الليبيين

07:48 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
الجزائر: نرحب بكل المبادرات الهادفة لحقن دماء الليبيين

محمد أوسعيد بلعيد الوزير المستشار للاتصال الناطق ب

الجزائر - أ ش أ

قال محمد أوسعيد بلعيد الوزير المستشار للاتصال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، إن بلاده ترحب بكل مبادرة الغاية منها حقن دماء الليبيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الرئاسة الجزائرية حول موقف الجزائر من المبادرة الليبية - الليبية الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال بلعيد، "إن الجزائر ترحب بكل مبادرة غايتها الكف والتوقف عن إراقة دماء الأشقاء الليبيين"، مشيرا إلى وجود تنسيق وتشاور شبه يومي بين وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ونظرائه في المنطقة حول كل ما يتعلق بتطورات الملف الليبي.

وأضاف أن "بيان وزارة الشؤون الخارجية بهذا الخصوص كان في منتهى الوضوح، ونحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف لأننا نرغب أن نلعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء دون أن ينحاز لطرف ضد آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان".

وقال إن "الجزائر مهتمة بكل ما يجري في ليبيا وهو ما أكده الرئيس تبون في أكثر من مناسبة، حيث أكد مرارا على أن الجزائر تسعى جاهدة لتخليص أبناء الشعب الليبي الشقيق من هذه المحنة، التي تدخلت فيها قوى أجنبية لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة بالمنطقة، في حين أن الجزائر لا تفكر سوى في مصلحة الشعب الليبي لا غير".

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محمد أوسعيد بلعيد الجزائر ليبيا الرئاسة الجزائرية

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