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بدء مراسم تشييع فلويد في هوستن الأمريكية (بث مباشر)

07:46 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
بدء مراسم تشييع فلويد في هوستن الأمريكية (بث مباشر)

مراسم تشييع فلويد

وكالات

بدأت مراسم تشييع جثمان جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي لقى مصرعه غلى يد ضابط شرطة أبيض، أثناؤ اعتقاله في مينيابوليس في ولاية مينسوتا الأمريكية قبل نحو أسبوعين، واندلعت احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة إثر وفاته.

ويشيع الجثمان من هيوستن في ولاية تكساس، حيث مسقط رأس فلويد.

وسمحت الكنيسة أمس الاثنين، بإلقاء المشيعين نظرة الوداع الأخيرة على جسد فلويد.

واصطف المشيعين في صفين محافظين على قواعد التباعد الاجتماعي، وسمح لهم بإلقاء نظرة الوداع على فلويد، في إطار مراسم دفنه.

وتم قياس درجة الحرارة للمشاركين في تشيع جثمان فلويد، في إطار الجهود الهادفة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

ويشارك في تشيع جثمان فلويد الذي سيدفن فلويد في مقبرة هيوستن ميموريال جاردنز في ضاحية بيرلاند، بجانب والدته لارسينيا فلويد، عائلته وأصدقائه وعددا منوالمسؤولين في الولاية وقيادات حقوقية.

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وطالب المسؤولون من المشاركين في تشيع فلويد، بارتداء الأقنعة والقفازات للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان النعش الذهبي الذي يحمل جسده وصل إلى الكنيسة في وقت سابق، وحمله إلى الداخل ستة رجال يرتدون أقنعة بينما وقف صف من ضباط الشرطة فى الانتباه، وفقا لشبكة "سي إن إن".

بعد المراسم سيتم اصطحاب جثة فلويد من قبل قسم شرطة هيوستن إلى حدائق هيوستن التذكارية في بيرلاند ، وفقًا لمدينة بيرلاند. وقالت المدينة إن جسده سيقطع المسافة الأخيرة من الموكب في عربة تجرها الخيول.

مراسم تشييع فلويد هوستن مينيابوليس

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