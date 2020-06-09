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محكمة إسرائيلية تلغي قانونا يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراضي فلسطينية

06:55 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
محكمة إسرائيلية تلغي قانونا يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراضي فلسطينية

المحكمة العليا الإسرائيلية

وكالات

ألغت ‏المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قانون التسوية، الذي يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراض خاصة مملوكة لفلسطينيين، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في العاصمة تل أبيب، خلال اليومين الماضيين، احتجاجًا على مشروع الحكومة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بموجب خطة السلام الأمريكية، حسبما ذكرت فرانس برس.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وإسرائيل منددين باحتلال الضفة الغربية وبالمستوطنات غير الشرعية. من جهة أخرى، جاءت المظاهرات الإسرائيلية غداة تنظيم احتجاجات فلسطينية مماثلة بالضفة الغربية رافضة لخطة السلام الأمريكية وضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل.

المحكمة العليا الإسرائيلية فلسطين إسرائيل الأراضي الفلسطينية

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