رئيس أركان الجيش الباكستاني يصل إلى كابول للاجتماع مع الرئيس الأفغاني

كابول (د ب أ)

وصل رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، إلى كابول اليوم الثلاثاء، للاجتماع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

وأعلن القصر الرئاسي أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع دعم باكستان لعملية السلام.

وجاء في البيان إنه من المقرر أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع، في صورة بيان مشترك من وزارتي الخارجية الأفغانية والباكستانية.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس الأمن الوطني الأفغانى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن الحكومة الأفغانية أطلقت حتى الآن سراح نحو 60% من سجناء طالبان، في إطار الاتفاق بين الولايات المتحدة والمسلحين لتمهيد الطريق إلى محادثات السلام الأفغانية .

وقال المجلس إنه تم إطلاق سراح نحو 3 آلاف سجين من طالبان، وإنه سوف يستمر إطلاق سراح السجناء كإجراء لبناء الثقة من أجل التوصل إلى سلام دائم.

وبدأ المجلس الأعلى للمصالحة. كما أن فريق التفاوض الحكومي جاهز لإجراء محادثات مع ممثلي طالبان.

ويوجد مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد، الذي توسط في الاتفاق مع طالبان، في المنطقة منذ بدء رحلات مكوكية يوم الجمعة بين الدوحة وإسلام أباد وكابول للدفع من أجل إجراء محادثات سلام أفغانية .