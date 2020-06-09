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دمشق تحمل أمريكا مسؤولية معاناة السوريين وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد

04:05 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
دمشق تحمل أمريكا مسؤولية معاناة السوريين وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد

الرئيس السوري بشار الأسد

دمشق (د ب أ)

حملت الحكومة السورية الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء مسؤولية معاناة السوريين وتدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله إن "تصريحات جيمس جيفري (المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية)، بخصوص الأوضاع الراهنة في سوريا تشكل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين، وأن تشديد العقوبات هو الوجه الآخر للحرب المعلنة على سوريا بعد ترنح المشروع العدواني أمام الهزائم المتتالية لأدواته من المجموعات الإرهابية".

وأضاف المصدر أن "هذه التصريحات تؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة لفرض سيطرتها على المنطقة ولو كان هناك شرعية دولية حقيقية وتضامن عربي لكان من الواجب محاسبة الإدارة الأمريكية على هذه السياسة التي تستهدف الإنسان السوري في حياته اليومية".

وأوضح أن "هذه السياسة الأمريكية التي تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني سوف تفشل مجدداً أمام إصرار السوريين على التمسك بسيادة وطنهم واستقلالية خياراتهم السياسية والاقتصادية".

وأكد أن "الدفاع عن الاقتصاد الوطني سيشكل هزيمة جديدة للمحاولات اليائسة للإدارة الأمريكية في التدخل بالشأن السوري".

الحكومة السورية الولايات المتحدة معاناة السوريين الاقتصاد السوري

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