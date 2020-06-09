إعلان "القوة القاهرة" على صادرات حقل الشرارة النفطي الليبي

طرابلس-(د ب أ):

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، حالة القوة القاهرة على صادرات حقل الشرارة النفطي بجنوب البلاد.

وندد مجلس إدارة المؤسسة في بيان صحفي اليوم بما اعتبره "جريمة" تمثلت في دخول مجموعة مسلحة مساء أمس الاثنين إلى حقل الشرارة، حيث قامت المجموعة القادمة من مدينة سبها "عاصمة الجنوب الليبي" بإشهار الأسلحة قي وجة العاملين، مجبرة إياهم على إيقاف الإنتاج بالحقل فجر اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من عودة الإنتاج فيه.

واعتبرت المؤسسة ما قامت به هذه المجموعة التابعة لآمر ما يسمى بحرس المنشآت النفطية بالجنوب، محمد خليفة، ورجل آخر يدعى أحمد ابراهيم بن نايل، عملاً إجراميا خطيرا يصل إلى درجة الخيانة بحق الشعب الليبي والاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن إغلاق الحقل سيكبد الخزانة العامة المزيد من الخسائر وسينتج عنه أضرار فنية جديدة.

كما عبرت المؤسسة عن قلقها إزاء خرق هذة المجموعة المسلحة لبرنامج مكافحة جائحة كورونا الصارم المتبع في جميع منشآت المؤسسة، واعتبرت دخولهم إلى الحقل بهذه الطريقة تهديدا خطيرا لصحة العاملين.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله بالقول: "تجرأت هذه المجموعة الإجرامية على دخول الحقل بأسلحة ثقيلة، ومن الواضح أن هذه المجموعة الإجرامية تضع مصالح آمريها ومصالح القوى الخارجية العابثة بليبيا فوق مصلحة الوطن".

وأضاف أنه: "بدلا من الدفاع عن مصلحة البلاد وحماية المدنيين، قام أفراد المجموعة بتوجيه السلاح في وجه عاملينا الليبيين الأوفياء الذين يقومون بجهود جبارة لمحاولة منع ليبيا من الالتجاء إلى البنوك للاقتراض لإطعام شعبها."

ووفقا للبيان، قامت المؤسسة في رد فعل، بإبلاغ مكتب النائب العام، وقالت إنها ستتخذ كل إجراء ممكن لملاحقة المجموعة على الصعيد المحلي والدولي.

وعبرت المؤسسة عن رفضها التام لوجود أي مسلحين داخل منشآتها بجميع مواقعها أو التدخل في عملها أو محاولة استخدام مقدرات الشعب ومصدر عيشه الوحيد كورقة مساومة سياسية أو عسكرية.

وأشار بيان المؤسسة إلى الأضرار الفنية الكبيرة الناجمة عن هذا التحرك.

وكانت المؤسسة أعلنت قبل أيام ظهور مشاكل فنية كبيرة نتيجة للإقفال، والتي تمثلت في انهيار الخزان (Surge Tank D101 B) بمنطقة (GOSP115) التابع لحقل الشرارة وتوقعت حدوث عشرات المشاكل على طول الخط الذي يمتد لمئات الكيلومترات.

ويقع حقل الشرارة في الجنوب الليبي بالقرب من مدينة اوباري، ويعتبر أكبر حقل في ليبيا بقدرة إنتاجية تفوق 300 الف برميل في اليوم.