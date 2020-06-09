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"تجمع عائلي" يتسبب في وفاة ثمانينية إماراتية بكورونا وإصابة 10 آخرين

12:51 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
"تجمع عائلي" يتسبب في وفاة ثمانينية إماراتية بكورونا وإصابة 10 آخرين

فيروس كورونا

وكالات:

توفيت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا المُستجد خلال تجمع عائلي في مدينة العين بأبوظبي، أفضى إلى نقل العدوى بمرض "كوفيد 19" إلى 4 من أبنائها، و6 من أحفادها.

وحُرم أبناء المُسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها، لتواجدهم جميعًا في المستشفى، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال أحد أفراد الأسرة: "عمتي كانت تبلغ من العمر 85 عاما، وأصيبت خلال تجمع أسري تسبب بإصابة 10 أفراد من العائلة، منهم عمتي وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين 55، و65 عامًا، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليا في العزل المنزلي عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات".

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات 39 ألفًا و376 حالة، توفي منهم 281، وتعافى 22 ألفًا و275.

فيروس كورونا تجمع عائلي حالات وفاة

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