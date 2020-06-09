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عمان تسجل حالتي وفاة و712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12:36 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
عمان تسجل حالتي وفاة و712 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

مسقط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 83 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 712 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 ألفا و198 حالة.
وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 362حالة لعمانيين، و350 لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 359 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 4152.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

فيروس كورونا مسقط وزارة الصحة في سلطنة عمان

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