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"ليس طاعونًا".. لماذا يرغب الرئيس الأوكراني في الإصابة بكورونا؟

12:10 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
"ليس طاعونًا".. لماذا يرغب الرئيس الأوكراني في الإصابة بكورونا؟

فلاديمير زيلنسكي

وكالات:

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي، إنه يرغب في أن يصاب بفيروس كورونا المُستجد ليثبت بالتجربة لمواطنيه أن هذا الأمر "ليس بطاعون"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وصرّح الرئيس الأوكراني: "أردت أن أجتاز هذه المرحلة بنفسي، لتسهيل الأمر على الناس. عندما كانت لدينا لحظة اكتئاب، اجتمعنا. اقترحت على أناسنا: هيا فلأمرض، واعزلوني على الفور في المكتب الرئاسي وسأتجاوز الأمر بشكل طبيعي".

وتابع زيلينسكي: "حتى يعي الناس أن الأمر مرعب، يمكن أن تمرض، تشعر بالسوء. وسأعيش ذلك بنفسي، سأظهره، حتى يفهم الناس أنه ليس بطاعون، حتى لا يكون هناك اكتئاب".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الأمر كان مرعبا جدا في البداية حين ظن الناس أننا جميعا سنموت.

وذكر زيلينسكي أن أسرته ما كانت لتسامحه على مثل هذا العمل، مضيفا "سيقولون إنني مجنون. وسيكونون على حق من حيث المبدأ".

وسجّلت أوكرانيا حتى الآن 27 ألفا و856 حالة و810 وفيات جراء الفيروس التاجي.

فلاديمير زيلنسكي رئيس أوكرانيا فيروس كورونا

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