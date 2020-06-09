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الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين تحذر المصلين من "الكحول المقدس"

09:58 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين تحذر المصلين من "الكحول المقدس"

فيروس كورونا في الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

حذرت الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين، الثلاثاء، المصلين من شراء منتجات تباع على أنها "مقدسة"، بما في ذلك كحول وكمامات وغيرها من مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

أصدر مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الفلبين هذا التنبيه بعد أن أبلغت أبرشية خارج مانيلا عن تلقي أخبار مزيفة حول تبديل الكنائس الماء المقدس ليحل محله الكحول المقدس.

وقال المؤتمر في بيان: "لا يوجد كحول مقدس مبارك يجب أن نضع علامة الصليب عليه عندما نستخدمه".

كما أكد الأساقفة أنه لا توجد مستلزمات مقدسة من أقنعة الوجه (كمامات) ودروع الوجه والمعقمات والنظارات الواقية ومستلزمات الحماية الشخصية الأخرى.

وأضاف البيان "هذه استراتيجية تسويق غير محترمة أو وسيلة للتحايل".

والفلبين أكبر دولة في آسيا ذات غالبية كاثوليكية، حيث يمثل الكاثوليك أكثر من 80% من السكان.

وتم إغلاق الكنائس في البلاد لأكثر من شهرين في إطار تدابير الإغلاق التي بدأت في منتصف مارس للحد من تفشي وباء كورونا، ولكن تم تخفيفه تدريجيا منذ بداية يونيو الحالي.

وسجلت وزارة الصحة حتى أمس الاثنين 22,474 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الفلبين، بما في ذلك 1011 حالة وفاة.

الفلبين فيروس كورونا الكحول المقدس الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين

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