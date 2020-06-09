أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"الطيران الكويتي": 3479 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة وأسيوط وسوهاج عبر 17 رحلة

08:09 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
"الطيران الكويتي": 3479 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة وأسيوط وسوهاج عبر 17 رحلة

الطيران المدني الكويتي

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم الثلاثاء، مغادرة 3479 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، أسيوط، وسوهاج؛ وذلك عبر 17 رحلة جوية.
وأوضح (الطيران المدني) - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 11 رحلة إلى القاهرة، و4 رحلات إلى أسيوط، ورحلتين إلى سوهاج.
وأضاف أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، فلاي ايجيبت، إير كايرو، شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 10 رحلات لشركة طيران المصرية، 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، رحلتين لشركة فلاي ايجيبت ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة إير كايرو.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 2830 من العالقين المصريين في الكويت إلى أربع محافظات مصرية لأول مرة منذ إغلاق حركة الطيران في الكويت في مارس الماضي؛ وذلك عبر 15 رحلة جوية.

هذا المحتوى من

Asha
الطيران الكويتي الكويت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي القاهرة أسيوط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7156503

    عدد المصابين

  • 3496451

    عدد المتعافين

  • 407759

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| مستشار السيسي يحسم موعد ذروة الفيروس.. ومصر تتخطى 35 ألف إصابة