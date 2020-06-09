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فيديو.. المشاهد الأولى لحادث الطائرة الأميركية في العراق

07:26 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
فيديو.. المشاهد الأولى لحادث الطائرة الأميركية في العراق

حادث الطائرة الأميركية في العراق

وكالات

وثق مقطع فيديو المشاهد الأولى التي أعقبت هبوط الطائرة الأمريكية في قاعدة التاجي، حيث أوضح الفيديو خروجها من المدرج.

كان بيان صادر من القيادة الأمريكية حول الحادث أكد أن الطائرة لم تتعرض لعملة هجوم، بل إن الطائرة أثناء الهبوط خرجت عن مسار المدرج،محدثة 4 إصابات.

وانحرفت طائرة شحن أميركية من طراز "سي-130" عن مسارها على مدرج قاعدة التاجي في بغداد، وارتطمت بإحدى الكتل الكونكريتية ما أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة.

ونقلت "العربية.نت" عن مصادر عسكرية قولها إن إصابات وقعت بين طاقم الطائرة وأصيب عدد من الجنود الذين كانوا على متنها.

وقبل ساعات، أعلن الجيش العراقي أنّ عناصر مسلّحة مجهولة أطلقت ليل الاثنين صاروخاً سقط في محيط مطار بغداد الدولي حيث يتمركز جنود عراقيون وأميركيون، في هجوم جديد على المصالح الأميركية في هذا البلد.

العراق قاعدة التاجي حادث الطائرة الأميركية بغداد

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