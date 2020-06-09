في الذكرى السنوية الأولى ..الحركة الاحتجاجية في هونج كونج تدعو للعودة إلى الشوارع
هونج كونج - (د ب أ)
دعت الجماعات المؤيدة للديمقراطية والمتظاهرون في هونج كونج المواطنين إلى العودة إلى الشوارع اليوم الثلاثاء للاحتفال بالذكرى السنوية لأهم حركة احتجاج في المدينة في التاريخ الحديث.
وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة بالدعوات إلى الاحتجاجات على مستوى المدينة صباح اليوم الثلاثاء.
يشار إلى أنه في التاسع من يونيو 2019، خرج نحو مليون شخص إلى شوارع هونج كونج احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي للصين.
وعلقت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، مشروع القانون بعد ذلك.
لكن لم تتم تلبية أي مطلب من مطالب المحتجين الأربعة الأخرى، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل في عنف الشرطة.
وقال الخبير السياسي المقيم في هونج كونج جان بيير كابستان إنه من غير المحتمل أن تعاقب الشرطة أي تجمعات سياسية قبل تمرير قانون جديد للأمن القومي حتى لو تم رفع لوائح التباعد الاجتماعي.
وأضاف: "يظل الخطر بالطبع قائما بأن تنطلق المسيرة على أي حال وتصبح عنيفة وتخرج الأمور عن السيطرة".
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