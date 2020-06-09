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محكمة كورية جنوبية ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق وريث "سامسونج"

01:30 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
محكمة كورية جنوبية ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق وريث "سامسونج"

شركة سامسونج

وكالات

رفضت محكمة كورية جنوبية طلب إصدار مذكرة توقيف بحق وريث مجموعة سامسونغ جاي واي لي، المتهم بالاحتيال المالي، حسبما ذكرت رويترز.

ومثل وريث مجموعة سامسونج، أمس الاثنين، أمام المحكمة، حيث كان ممثلو الادعاء طلبوا الخميس الماضي من المحكمة إصدار أمر بالقبض على لي للاشتباه بالتلاعب في أسعار الأسهم وخرق قواعد مراجعة الحسابات ومخالفات في ختام تحقيق في الاحتيال المحاسبي ودمج مثير للجدل لفرعين لشركة سامسونغ في 2015 قالوا إنه ساعد على تيسير خطة لي لزيادة سيطرته على الشركة.

وكانت سامسونج نفت بوقت سابق الاتهام الموجه للي بالتلاعب في أسعار الأسهم وقالت إن ادعاء قيام لي بدور في صنع القرار أمر "ينافي المنطق".

وقضى لي نحو سنة في السجن حتى فبراير 2018 بسبب دوره في فضيحة رشوة وجهت له فيها اتهامات بإهدائه الخيول لبعض الشخصيات لكسب تأييد حكومة الرئيسة السابقة باك جون-هاي للاندماج.

شركة سامسونج محكمة كورية جنوبية كوريا الجنوبية

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