أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الغنوشي يبرر تجاوزه على الرئيس التونسي: لدينا مصالح في ليبيا

01:07 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
الغنوشي يبرر تجاوزه على الرئيس التونسي: لدينا مصالح في ليبيا

راشد الغنوشي

وكالات

برر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة المحسوبة على إخوان تونس، تجاوزه على الرئيس قيس سعيد، بشأل الملف الليبي، مؤكدًا أن لديهم مصالح في ليبيا ولا ينبغي أن تكون تونس محايدة في هذه الأزمة، حسبما ذكرت العربية.

واتهم الغنوشي، الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، بإدخال الأسلحة إلى ليبيا، في ٢٠١١ تزامنا مع اندلاع احتجاجات ضخمة تحولت لمسلحة وأطاحت بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وتشهد تونس احتجاجات شعبية، ضد الغنوشي والإخوان، لإصرارهم على جر تونس نحو وصية تركيا، حسبما قال، رئيس اتحاد الشغل التونسي أكبر النقابات العمالية في البلاد.

راشد الغنوشي البرلمان التونسي ليبيا قيس سعيد

الخبر التالى:

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: نحضر لقمة ثنائية مع الصين نهاية يونيو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7156503

    عدد المصابين

  • 3496451

    عدد المتعافين

  • 407759

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان