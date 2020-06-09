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ترامب يسمح بالصيد التجاري للأسماك في المياه المحمية قبالة سواحل نيو إنجلاند

12:53 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
ترامب يسمح بالصيد التجاري للأسماك في المياه المحمية قبالة سواحل نيو إنجلاند

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيسمح بالصيد التجاري للأسماك في المياه المحمية قبالة سواحل نيو إنجلاند ، والتخلص من ضوابط عهد أوباما التي تهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية في أعماق البحار والحيتان المهددة بالانقراض.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء يأتي بعد سنوات من الضغط والتحديات القانونية من قبل الصيادين التجاريين الذين يتوقون لسبر أعماق شمال شرقي كانيون والصيد خارج محيط النصب الوطني البحري الذي أقامه الرئيس السابق باراك أوباما في سبتمبر 2016.

وأعلن ترامب هذه الأخبار في اجتماع يوم الجمعة الماضية في بانجور، بولاية مين، مع بعض قادة صناعة صيد الأسماك، وحاكم ولاية مين، بول ليباج ووزير الداخلية ديفيد برنهاردت.

وقال ترامب إن أوباما "أساء بشدة" إلى ولاية مين من قبل بجعل النصب داخل حدود الصيد التجاري، مضيفا في حديثه للصيادين بهذه المناسبة: "لقد نظموا عملية إبعادكم عن نطاق العمل".

دونالد ترامب ترامب الصيد التجاري للأسماك نيو إنجلاند

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