بولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بدء جائحة كورونا

بولندا - (أ ش أ)



أعلنت وزارة الصحة البولندية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد إلى 27160 شخصا، مشيرة إلى أن حصيلة اليوم هى الأعلى منذ بدأت الجائحة.



ونقلت وكالة الأنباء البولندية، في نسختها باللغة الإنجليزية - عن الوزارة قولها، في بيان، إن تسعة أشخاص توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من قضى عليهم الوباء إلى 1166، وتعافى 12 ألفا و998.



يشار إلى أن أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا في 4 مارس.



وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19).

ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين قبل أن ينتقل منها في غضون شهرين فقط إلى كل أنحاء العالم.