وزير النفط العراقي يؤكد لنظيره السعودي التزام العراق باتفاق "أوبك بلس"

بغداد - (د ب أ)

أعلن وزير النفط العراقي الجديد إحسان عبد الجبار، مساء أمس الاثنين، موقف العراق الثابت في دعم اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها بهدف استقرار أسعار النفط في السوق العالمية.

وبحسب بيان صحفي، أكد وزير النفط العراقي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، التزام العراق الكامل باتفاق مجموعة أوبك بلس.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في جميع القضايا والمجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن أوضاع وتطورات السوق النفطية وجهود المنتجين في "أوبك بلس" لإعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية ودعم العراق لجهود الأعضاء في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، شدد عبد الجبار على التزام العراق الكامل باتفاق خفض الإنتاج لشهري يونيو ويوليو، فضلاً عن برنامج الخفض الذي تم الاتفاق عليه للفترة اللاحقة.