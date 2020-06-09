أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تعمل لصالح تركيا.. كتيبة داعشية في سوريا لتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات

12:15 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
تعمل لصالح تركيا.. كتيبة داعشية في سوريا لتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات

رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

وكالات


قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، تعمل في الشمال السوري بالتنسيق مع الاستخبارات التركية.

وأوضح المرصد، في بيان له اليوم الاثنين، أن عناصر تنيظم داعش الإرهابي تتواجد في سوريا على بعد أمتار من الحدود السورية التركية.

وأشار المرصد إلى أن عناصر في داعش بالشمال السوري تجند مرتزقة لصالح تركيا للقتال في ليبيا، وفقا لما نقلته “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكدت مصادر وصفها المرصد بالمطلعة، عن وجود كتيبة من عناصر داعش، تعمل في صفوف فصيل يسمى بتجمع أحرار الشرقية، المعروف بولائه لتركيا، تتمركز في مدينة الباب في شمال سوريا، وتتألف من نحو 40 مقاتلاً، جميعهم من الجنسية العراقية ويعملون بأوامر من الاستخبارات التركية.

وكشفت المصادر عن مهمة الكتيبة، موضحة أنعا تنفذ عمليات اغتيالات وتفحيرات وتفخيخ، فضلاً عن التعرف على عناصر التنظيم الأجانب الذين يحاولون الهرب باتجاه الأراضي التركية، والمتخفين في ريف حلب، لزجهم في السجون، ومنهم من جرت تصفيته ومنهم من يتم نقله إلى تركيا مقابل مبالغ مالية طائلة.

وأكدت المصادر أنه يتم مساومة المسجونين من التنظيم لإرسالهم إلى ليبيا للقتال في ميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق.

وأضافت المصادر أن الكتيبة لديها سجن سيئ السمعة في مدينة الباب، ويقودها شخص يدعى أبو وقاص العراقي، يتنقل بين تركيا وريف حلب الشرقي بأريحية تامة، والتقطت له صورًا في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا تؤكد لقاءه مع القيادي بتنظيم داعش المدعو أبو أسامة الطيانة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان تنظيم داعش التفجيرات اغتيال الإرهاب تركيا

الخبر التالى:

وزير النفط العراقي يؤكد لنظيره السعودي التزام العراق باتفاق "أوبك بلس"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7156503

    عدد المصابين

  • 3496451

    عدد المتعافين

  • 407759

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان