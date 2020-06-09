تعمل لصالح تركيا.. كتيبة داعشية في سوريا لتنفيذ الاغتيالات والتفجيرات

وكالات



قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، تعمل في الشمال السوري بالتنسيق مع الاستخبارات التركية.

وأوضح المرصد، في بيان له اليوم الاثنين، أن عناصر تنيظم داعش الإرهابي تتواجد في سوريا على بعد أمتار من الحدود السورية التركية.

وأشار المرصد إلى أن عناصر في داعش بالشمال السوري تجند مرتزقة لصالح تركيا للقتال في ليبيا، وفقا لما نقلته “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكدت مصادر وصفها المرصد بالمطلعة، عن وجود كتيبة من عناصر داعش، تعمل في صفوف فصيل يسمى بتجمع أحرار الشرقية، المعروف بولائه لتركيا، تتمركز في مدينة الباب في شمال سوريا، وتتألف من نحو 40 مقاتلاً، جميعهم من الجنسية العراقية ويعملون بأوامر من الاستخبارات التركية.

وكشفت المصادر عن مهمة الكتيبة، موضحة أنعا تنفذ عمليات اغتيالات وتفحيرات وتفخيخ، فضلاً عن التعرف على عناصر التنظيم الأجانب الذين يحاولون الهرب باتجاه الأراضي التركية، والمتخفين في ريف حلب، لزجهم في السجون، ومنهم من جرت تصفيته ومنهم من يتم نقله إلى تركيا مقابل مبالغ مالية طائلة.

وأكدت المصادر أنه يتم مساومة المسجونين من التنظيم لإرسالهم إلى ليبيا للقتال في ميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق.

وأضافت المصادر أن الكتيبة لديها سجن سيئ السمعة في مدينة الباب، ويقودها شخص يدعى أبو وقاص العراقي، يتنقل بين تركيا وريف حلب الشرقي بأريحية تامة، والتقطت له صورًا في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا تؤكد لقاءه مع القيادي بتنظيم داعش المدعو أبو أسامة الطيانة.