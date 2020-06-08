الاتحاد الأوروبي يطرح استراتيجية هيكلة قطاع الكيماويات خلال العام الحالي
بروكسل - (د ب أ)
قال متحدثون أمام لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، إن الاتحاد سيطرح استراتيجية جديدةد لقطاع الكيماويات تتيح إلى التخلص بسرعة من مجموعات العناصر الكيماوية الخطيرة واستخدام عناصر تساعد في تحقيق اهداف التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي.
وقالت ماريا سبيراكي اليونانية وعضوة كتلة يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، إن هذه الاستراتيجية ستضع "معايير السلامة الكيماوية للعالم أجمع".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أنه سيتم نشر هذه الاستراتيجية في الخريف المقبل، حيث تعهدت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد بهذه الاستراتيجية كجزء من خطة "اتفاق أوروبا الخضراء".
ومن بين بنود مسودة رؤية البرلمان الأوروبي لهذه الاستراتيجية والتي تجري مناقشتها في جلسات استماع، ضرورة التقييم الأكثر انتظاما للمواد الكيماوية في مجموعات وليس بشكل منفرد. كما تطالب بضرورة تبني الاتحاد الأوروبي لمبدأ "عنصر واحد – خطر واحد" والذي يتيح إخضاع كل عنصر كيماوي لتقييم مدى صلاحيته للاستخدام وليس لعدة اختبارات مختلفة وفقا لكل منتج يتم استخدامه فيه.
وقال سيفن جيجولد الألماني من كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي إنه إذا كان هناك عنصر كيماوي يمثل خطورة على الصحة عند استخدامه في ألعاب الأطفال فلا يجب السماح باستخدامه في مستحضرات التجميل على سبيل المثال.
ومن المقرر أن تصوت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي على موقف البرلمان من استراتيجية الكيماويات في الاتحاد الأوروبي يوم 25 يونيو الحالي على أن يصوت البرلمان ككل عليه في يوليو المقبل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
35444
عدد المصابين
-
9375
عدد المتعافين
-
1271
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7156503
عدد المصابين
-
3496451
عدد المتعافين
-
407759
عدد الوفيات
إعلان