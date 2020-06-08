تحطم طائرة شحن أمريكية في قاعدة بالعراق

وكالات:

أفادت فضائية العربية، بتحطم طائرة شحن أمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي العراقية.

‎‏وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الطائرة الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.

ولم تذكر وزارة الدفاع الأمريكية أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، وإذا وقع ضحايا لسقوط الطائرة أم لا.