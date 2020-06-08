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المفوضية الأوروبية تطلب تقارير من شبكات التواصل الاجتماعي حول كورونا

10:56 م الإثنين 08 يونيو 2020
المفوضية الأوروبية تطلب تقارير من شبكات التواصل الاجتماعي حول كورونا

فيسبوك وتويتر

بروكسل - (د ب أ)

طالبت المفوضية الأوروبية، المنصات الإلكترونية مثل فيسبوك وتويتر، بجعل مواجهتهم للتضليل خلال تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكثر شفافية.

وحث سلطات بروكسل شبكات التواصل الاجتماعي على تقديم تقارير شهرية حول جهودها، وذلك وفقا لمسودة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

كما تحث المفوضية الشبكات على منح المدققين والعلماء حق الوصول بشكل أكبر.

ويرغب مسؤول السياسة الخارجية بالمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل ونائبة المفوض فيرا جورورفا في تقديم الورقة بعد غد الأربعاء.

ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، اشتكت المفوضية بشكل متكرر بشأن نشر الأخبار الكاذبة.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى عواقب صحية خطيرة، ولكن يمكن أيضا أن يضر بالمؤسسات الديمقراطية.

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