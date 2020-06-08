رشق واجهة المقر الرئيسي لشرطة مدينة ألمانية بزجاجات حارقة
برلين - (د ب أ)
تعرضت واجهة المبنى الرئيسي للشرطة الألمانية في مدينة جرايفسفالد، وهو مبنى تحت الإنشاء، للرشق بزجاجات حارقة.
وقالت هيئة التفتيش الشرطية في مدينة انكلام إن من المرجح أن الواجهة تعرضت للرشق بالزجاجات الحارقة في الفترة بين ظهر يوم الجمعة الماضي حتى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وأضافت أنه لم يتم تقدير الأضرار المادية الناجمة عن هذه الجريمة بعد.
ولا يستبعد المحققون أن يكون للهجوم علاقة بيوم الاحتجاج العالمي ضد عنف الشرطة والعنصرية الذي كان مطلع الأسبوع الجاري.
وفتح قسم حماية الدولة المختص بالجرائم السياسية التحقيق في الواقعة بوصفها إضرام حريق بصورة متعمدة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
32612
عدد المصابين
-
8535
عدد المتعافين
-
1198
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7055609
عدد المصابين
-
3446874
عدد المتعافين
-
403755
عدد الوفيات
إعلان