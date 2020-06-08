رشق واجهة المقر الرئيسي لشرطة مدينة ألمانية بزجاجات حارقة

برلين - (د ب أ)

تعرضت واجهة المبنى الرئيسي للشرطة الألمانية في مدينة جرايفسفالد، وهو مبنى تحت الإنشاء، للرشق بزجاجات حارقة.

وقالت هيئة التفتيش الشرطية في مدينة انكلام إن من المرجح أن الواجهة تعرضت للرشق بالزجاجات الحارقة في الفترة بين ظهر يوم الجمعة الماضي حتى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وأضافت أنه لم يتم تقدير الأضرار المادية الناجمة عن هذه الجريمة بعد.

ولا يستبعد المحققون أن يكون للهجوم علاقة بيوم الاحتجاج العالمي ضد عنف الشرطة والعنصرية الذي كان مطلع الأسبوع الجاري.

وفتح قسم حماية الدولة المختص بالجرائم السياسية التحقيق في الواقعة بوصفها إضرام حريق بصورة متعمدة.