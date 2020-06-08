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خوفًا من أزمة دستورية.. آبي أحمد يدعو المعارضة الإثيوبية إلى الصبر بعد تأجيل الانتخابات

09:16 م الإثنين 08 يونيو 2020
خوفًا من أزمة دستورية.. آبي أحمد يدعو المعارضة الإثيوبية إلى الصبر بعد تأجيل الانتخابات

آبي أحمد

أديس أبابا - (د ب أ)

دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الاثنين، أحزاب المعارضة إلى التحلي بالصبر وسط مخاوف من أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى أزمة دستورية ويؤجج التوتر السياسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن آبي أحمد القول في كلمة له أمام البرلمان اليوم الاثنين: "إذا تم تمديد الانتخابات ، فستكون لبضعة أشهر فقط، لذا يتعين على أحزاب المعارضة التحلي بالصبر لبضعة أشهر، والاستعداد، بحيث نتمكن ضمن الإطار الزمني الذي حدده المجلس الانتخابي، من إجراء انتخابات ديمقراطية مقبولة من الجميع".

وأجل المجلس الانتخابي للدولة، الواقعة في القرن الأفريقي، التصويت من أغسطس المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويقيم نواب البرلمان حاليا كيفية التعامل مع شرعية الحكومة بالنظر إلى أن ولاية الإدارة الحالية تنتهي في 10 أكتوبر المقبل.

وتعتبر الانتخابات بمثابة اختبار لشعبية آبي، الذي تولى السلطة قبل أكثر من عامين بعد استقالة هايلي مريم ديسالين وفوزه بجائزة نوبل للسلام العام الماضي لجهوده في إنهاء الأعمال العدائية مع جارته إريتريا.

ومع ذلك، فإن استمرار الاحتجاجات والعنف العرقي ووالزيد من عد الاستقرار السياسي يمكن أن يهدد التحركات لانفتاح اقتصاد البلد الذي يعد ثاني بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من حيث تعداد السكان.

آبي أحمد إثيوبيا المعارضة الإثيوبية تأجيل الانتخابات

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