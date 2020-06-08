بلجيكا تعيد الحقيقات في جريمة قتل فتاة عام 1996

بروكسل - (د ب أ)

أكد ممثلو إدعاء بلجيكيون، اليوم الاثنين، أنهم بصدد إعادة فتح قضية تتعلق بقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما على الساحل الشمالي للبلاد عام 1996.

كانت كارولا تيتز في عطلة مع والديها عندما اختفت. وتم العثور على جثتها على بعد 200 متر فقط من مكان إقامة الأسرة.

وتم التوقف عن نظر القضية وعلقت التحقيقات في عام 2007.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن مكتب المدعي العام يحقق فيما إذا كان شخصا ألمانيا مشتبهاً في إرتكابه جريمة قتل في قضية البريطانية مادلين ماكان يمكن أن يكون مسؤولاً عن جريمة القتل التي وقعت في عام 1996.

وقال مكتب المدعي العام في براونشفايج وسط ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر إنه يحقق مع رجل ألماني يبلغ من العمر 43 عامًا أدين بارتكاب جرائم جنسية عديدة بوصفه مشتبها بتورطه في جريمة قتل في قضية ماكان.

واختفت الفتاة البريطانية أثناء قضاء إجازتها في البرتغال مع والديها في عام 2007.

وبعد أكثر من عقد من التحقيقات، لم تقدم سلطات إنفاذ القانون الألمانية بعد تفسيرا للسبب الذي دفعهم إلى استنتاج أن الرجل متورط في اختفاء مادلين.