أفغانستان تؤكد استعدادها لإجراء محادثات سلام وسط ضغوط أمريكية

كابول - (د ب أ)

قال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، اليوم الاثنين، إن الحكومة الأفغانية مستعدة للدخول في مفاوضات سلام مع مسلحي طالبان.

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي حول عملية السلام الأفغانية "لقد كانت البلاد في أزمة لأكثر من 40 عاما، ولأول مرة يتم تمهيد أرض حقيقة لتحقيق السلام".

ويتولى عبد الله، الذي توسط مؤخرا في اتفاق لتقاسم السلطة مع الرئيس أشرف غني بعد انتخابات متنازع عليها، حاليا عملية المصالحة مع حركة طالبان.

وأكد أن حكومة كابول لن تدخر جهدا لتحقيق السلام، وأشار إلى أنه ربما يتم قريبا إزالة إحدى العقبات، وهي عملية تبادل السجناء المتعثرة والتي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها بوساطة أمريكية.

وقال عبد الله إنه يأمل في إطلاق سراح عدد من السجناء مقبول للطرفين قبل بدء المحادثات. وقد أعربت حركة طالبان عن نفس الرأي.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر تطبيق واتسآب "نحن مستعدون لمحادثات بين الأفغان بعد إطلاق سراح 5 آلاف سجين".