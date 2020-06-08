إنقاذ بريطاني أمضى 6 أيام عالقا في بئر بجزيرة بالي الإندونيسية

وجود القليل من الماء في البئر ساعد جاكوب في البقاء

لندن - (بي بي سي)

أُنقذ شاب بريطاني كان قد وقع في بئر في جزيرة بالي بإندونيسيا بعد أن بقي عالقا بها ستة أيام.

وكان جاكوب روبرتس، 29 عاما، قد كسرت ساقه عندما وقع في بئر عمقها أربعة أمتار في قرية بيكاتو أثناء فراره من كلب كان يلاحقه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية التي تحدثت مع مسؤولين محليين.

ورغم أن البئر كانت جافة، إلا أن الكسر في ساقه منعه من الخروج. وقال شهود عيان إن البئر كانت تحوي القليل من الماء، وهذا غالبا ما أبقى الشاب على قيد الحياة.

وفي نهاية الأمر سمع أحد سكان المنطقة نداءات الاستغاثة التي كان يصيح بها جاكوب؛ إذ كان يبحث عن إحدى المواشي التي كانت ترعى قرب البئر، وهي منطقة معزولة وبعيدة عن القرية، فأخبر السلطات المحلية عن الشاب البريطاني، وفقا لجريدة ذا بالي صن.

وقال قائد الشرطة، يوساك أوغستينوس، بعد العثور على الرجل يوم السبت: "بدا الرجل هزيلا وكان مجروحا".

في حين قال قائد عملية الإنقاذ إن ثلاثة رجال رفعوا جاكوب بحمّالة، وفقا لباسارناس بالي، وهي وكالة البحث والإنقاذ المحلية.

وقالت هذه الجمعية في بيان نشرته على موقع إنستغرام إن جاكوب نقل إلى مشفى نوسا ديوا.

وتقع قرية بيكاتو قرب موقع سياحي مشهور في جنوب بالي في منطقة نوسا ديوا.

ومن غير الواضح ما إذا كان جاكوب سائحا أو أحد سكان بالي.

ولا تزال بالي في حالة إغلاق عام منذ أشهر بسبب وباء فيروس كورونا، وقد أعيد افتتاح أماكن عدة ولكن بحذر.