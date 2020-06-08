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الديمقراطيون يعلنون عن مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة

07:36 م الإثنين 08 يونيو 2020
الديمقراطيون يعلنون عن مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، عن مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة يهدف إلى تقليص عنف الشرطة وتوسيع التدريب وتحسين الرقابة والمحاسبة على المستوى الوطني.

وسيحظر قانون "العدالة في العمل الشرطي" حالات الخنق على المستوى الاتحادي وينهي عمليات دخول المنازل بدون استئذان أصحابها ويوسع استخدام الكاميرات المثبتة على الجسم ويؤسس قاعدة بيانات لتعقب سوء سلوك رجال الشرطة.

كما سيتم ادخال تغييرات على مبدأ "الحصانة المؤهلة" لنشاط الشرطة، ويسهل مقاضاة رجال الشرطة بسبب أي اعتداء.

وقالت كارين باس، وهي نائبة ديمقراطية "العالم يشهد ولادة حركة جديدة في بلادنا.. المهنة التي تمنحك القوة لتقتل، يجب أن تكون مهنة تتطلب رجال شرطة مدربين تدريبا جديدا ويخضعون لمساءلة الشعب".

وقبل عقد مؤتمر صحفي، جثا المشرعون على ركبهم في مدخل مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس، ووقفوا في صمت لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهي المدة التي وضع فيها شرطي ركبته على رقبة جورج فلويد، مما تسبب في وفاته.

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