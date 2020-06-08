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الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية غرب مدينة سرت

07:31 م الإثنين 08 يونيو 2020
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية غرب مدينة سرت

طائرة مسيرة تركية

بنغازي - أ ش أ

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة تركية في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبى -وفقا لبوابة افريقيا الإخبارية- أن ميليشيات مصراتة عاودت الهجوم على سرت، قبل أن تتعامل القوات الجوية للجيش الليبى معها، وأدى هجوم الميليشات إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين فى مناطق سكنية بين سرت ومصراتة.

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طائرة مسيرة تركية الجيش الليبي مدينة سرت

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