الشؤون الإسلامية السعودية تغلق 71 مسجداً بسبب كورونا

الرياض - (أ ش أ ):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة نتيجة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المصلين وعدد من منسوبي المساجد، الذي استدعى لغلق تلك المساجد لتعقيمها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين.

وأرجعت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ذلك نتيجة لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الصحة لعودة الصلاة في المساجد، التي جرى التأكيد عليها عبر وسائل الإعلام ومنصات الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب اللوحات الإرشادية في المساجد وما يلقيه أئمة المساجد من نصائح وإرشادات عقب الصلوات للأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعت الوزارة منسوبي المساجد والمصلين إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا ومنها عدم الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والصلاة بسجادة خاصة ، والوضوء بالمنزل وغسيل اليدين والتعقيم قبل وبعد الذهاب للمسجد.

وحذرت منسوبي المساجد والصيانة والتشغيل من ارتكاب المخالفات التي توجب العقوبة ومنها عدم الالتزام بإغلاق دورات المياه، وعدم فتح الأبواب والنوافذ، وعدم الالتزام بمدة عشر دقائق بين الأذان والإقامة، وعدم إغلاق برادات وثلاجات المياه.