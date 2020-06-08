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شرطة لندن تعتقل 36 شخصا أثناء احتجاجات مناهضة للعنصرية

06:06 م الإثنين 08 يونيو 2020
شرطة لندن تعتقل 36 شخصا أثناء احتجاجات مناهضة للعنصرية

شرطة لندن

لندن - (د ب أ)

قالت الشرطة، إنها اعتقلت 36 شخصا أثناء احتجاجات لحركة "حياة السود مهمة" في العاصمة البريطانية لندن، أمس الأحد، والتي أسفرت عن إصابة 35 شرطيا.

وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 36 مشتبها بهم في وقت متأخر أمس الأحد ووقت مبكر اليوم الاثنين لارتكاب مخالفات منها الشغب العنيف وإحداث أضرار إجرامية والاعتداء على الشرطة، مضيفة أن الاحتجاجات كانت "سلمية إلى حد كبير".

وقالت الشرطة إن "تحقيقات تجري بشأن العديد من الحوادث، بما في ذلك إحداث أضرار إجرامية بتمثال في أماكن أخرى ومباني لها أهمية وطنية".

وكتب المتظاهرون كلمتي "كان عنصريا" أسفل نقش باسم "تشرشل" على قاعدة تمثال زعيم بريطانيا وقت الحرب وينستون تشرشل، بينما حاول رجل إشعال النار في علم بريطانيا في نصب سينوتاف التذكاري للحرب القريب.

وقالت مفوضة شرطة لندن كريسيدا ديك إن "الإجرام العنيف الذي شهدناه مشين وكان مخيفا للآخرين".

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